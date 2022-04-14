İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 14 Nisan 2022 BEDAŞ Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 14 Nisan 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 14 Nisan 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk/ UĞUR MUMCU mah 2278., 2320. sk bölgelerinde 14/04/2022 10:30:00 - 14/04/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-14 10:30:00 2022-04-14 13:30:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380., 1381., 1382., 1384/3., 1384/4., 1416., KIBRIS sk/ YUNUS EMRE mah 1384., 1384/1., 1384/2., 1385., 1386., 1386/1., 1387/1., 1387/2., 1388/1., 1389/1., 1390., 1392/5., 1398., 1406., KIBRIS, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 15:00:00

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