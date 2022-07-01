İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 1 Temmuz 2022 Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sultangazi elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 1 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sultangazi ilçesinde 1 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 01/07/2022 09:30:00 - 01/07/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-07-01 09:30:00 2022-07-01 16:30:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2382., 2388/2., 2389., 2390., 2391., 2392., 2393., 2398., 2399., 2400., 2403., 2403/1., 2424., 2850. sk bölgelerinde 01/07/2022 09:30:00 - 01/07/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-07-01 09:30:00 2022-07-01 16:30:00

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