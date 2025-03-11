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İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi! 11 Mart Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi! 11 Mart Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Sultangazi elektrik kesintisi listesi! 11 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Mart günü İstanbul Sultangazi ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Sultangazi elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Sultangazi elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Sultangazi elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-10 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 10/03/2025 09:00:00 - 10/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-10 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 10/03/2025 09:00:00 - 10/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-10 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 153., ORDU sk bölgelerinde 10/03/2025 09:00:00 - 10/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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