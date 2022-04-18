İstanbul SULTANBEYLİ elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Sultanbeyli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Büyükçekmece İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ- KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk/ OVAYENİCE mah DURU, DURUSU, DUYGU sk/ ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.KARADENİZ, 2.FABRİKALAR, 903., HÜR, KANARYA, KAYA, KUZEY, VARNA, ŞEREF sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 16:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk/ TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2., 4., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 14:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, ELEKTRİK, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SAKLIVADİ, İPEK, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 12:00:00 2022-04-18 16:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 12:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk/ SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 18/04/2022 13:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-18 13:00:00 2022-04-18 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, HÜSEYİN TUFAN, MARİNA sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-18 09:30:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 17:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk/ TARABYA mah MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ÖZ GÜL, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 16:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ SÜLEYMANİYE mah 757., 758., 759., 760., 772., 776., ISPARTAKULE sk/ YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 17:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1343. sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1343., 1443. sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-18 09:30:00 2022-04-18 16:30:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, UĞURLU, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 18/04/2022 13:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 13:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKTAŞ, ARSLAN BURNU, CERRAH HASAN BEY, DİK, FİLİKA, KALE, KARADAĞ, SORKUN, TAHLİSİYE, ULU YAYLASI, ÇEVİK, İMAM ALİ, İSKANDİL sk bölgelerinde 18/04/2022 11:01:00 - 18/04/2022 15:01:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-18 11:01:00 2022-04-18 15:01:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, SÜLEYMAN ŞAH, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 232., 240., 242., 243., 244., 246., 247., 248., 251., 292., 348., 349., 350., 351., 352. sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 14:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah BAHÇE, EMEK, GÜLŞEN, HASRET, LEYLAK sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk/ UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk/ YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah İKTİSAT sk bölgelerinde 18/04/2022 13:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-18 13:00:00 2022-04-18 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-MEŞE., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ÇİĞDEM sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 12:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATATÜRK, BUKET, BİLDİK, BİLGİ, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, CÖMERT, DERE YOLU, DEĞER BİLİR, DOKU ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, FERHAT, GÜLEY, KUZGUN, KÜPELİ, LATİF, MERKEZ CAMİİ, MERT, MOTİF, NARLI, NİŞAN ÇIKMAZI, OLTU , PAPAĞAN ÇIKMAZI, SAKİN ÇIKMAZI, SAZ, SEREN, ÇAĞLAR, ÇİÇEK KİRAZI sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 17:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, BOR, BORA ÇIKMAZI, BİLDİK, BİRGÜL, CENNET ÇIKMAZI, EBRU, LAKERDA, MERAM, MERKEZ CAMİİ, NARLI, OLTU , OSMANLI sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-18 09:30:00 2022-04-18 17:30:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah BOZARMUT YAYLASI, DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, KALSIN, KİRAZLIK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 11:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah KALSIN sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERHAT, 2.TOLGA, 3.BARBAROS, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, ASURLAR, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, MİMARBAŞI, NİFER, OKAN, ONUR, PİRİ REİS, URLA, ZEYTİN, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 14:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.SARMAŞIK, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, BERRAK, NERGİZ, ZENGİN sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah BAHARİYE sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 2. ZÜMRÜT, KARAGÜL, KIVIRCIK, SÜMBÜL TEPE sk bölgelerinde 18/04/2022 00:01:00 - 18/04/2022 08:01:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. TEİAŞ Çalışması 2022-04-18 00:01:00 2022-04-18 08:01:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, CAMİİ ARKASI, DOĞAN, DÖRTYOL CAMİİ, GÜLSEVENLER, ORDU, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, BERCESTE, PINAR, UZUN, ŞAFAK sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 09:30:00 2022-04-18 17:30:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, DOLAPLI BOSTAN, KALECİ ÇIKMAZI, KURTAĞA ÇEŞMESİ, MANYASİZADE, MEHMET DEDE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEHMETAĞA HAMAMI, MEHMETAĞA ÇIKMAZI, MUTAF ÇIKMAZI, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI, SELVİLİ KUYU, TERCÜMAN YUNUS, ÇİLEKEŞ sk/ BALAT mah ATGEÇMEZ, CEBECİBAŞI MESCİDİ, FAL, FENER YAĞHANE, FETHİYE, FETHİYE CAMİİ AVLUSU ÇIKMAZI, FETHİYE KAPISI, FETHİYE MEDRESESİ, FETİH, GÖK ÇIKMAZI, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KARADAVUT, KAZANCI SELİM, KOLTUKÇU, KÖROĞLU, KİREMİT, MANYASİZADE, MANYASİZADE ÇIKMAZI, MEHMET DEDE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEHMETAĞA HAMAMI, MERCİMEK, MERDANE, MERMERŞAHİ, MESNEVİHANE, MURAT MOLLA, MURAT MOLLA ÇIKMAZI, NAKKAŞ HAYDAR, SARAYAĞASI, TAVUKÇU ABDULLAH, TAYYARECİ SELAHATTİN, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI, ŞAİR NİYAZİ sk/ DERVİŞ ALİ mah DOLAPLI BOSTAN, DİLMAÇ, FETHİYE KAPISI, HACI İBRAHİM, KURTAĞA ÇEŞMESİ, SARAYAĞASI, TERCÜMAN YUNUS sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk/ CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/04/2022 01:00:00 - 18/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 01:00:00 2022-04-18 02:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk/ CANKURTARAN mah KABASAKAL sk/ CERRAHPAŞA mah AĞABABA, BOZACI ODALARI, BOZACI ODALARI ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA MEDRESESİ, DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk/ HASEKİ SULTAN mah EDALI, FEDAKAR, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, MUCİT, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TEVFİK FİKRET, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BAYRAKTAR, DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, İFTARİYE, ŞIRLAĞAN sk/ MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk/ MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk/ MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk/ MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk/ SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, CEVDETPAŞA, DR. ŞÜKRÜBEY, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, HUCCET, HURİ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SIRRIPAŞA, SU YOLCU, SİLİ bölgelerinde 18/04/2022 01:00:00 - 18/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 01:00:00 2022-04-18 02:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah MEKTEP sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, AKINCI, ARAP KUYUSU, ATEŞBAZ, ATİK HAMAMI, BALIKÇI, BALTA, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, BÜYÜK KULELİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, ESKİ KULLUKÇU, FERİDUN KILIÇ, GÜMRÜKÇÜ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI HASANAĞA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN CAMİİ, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KEHRİBAR, KİLİSE, KİLİSE ALTI, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MERHABA, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, SARRAF TAHSİN, SOĞUK SARNIÇ, TÜTÜNLÜK, ÇAMÇAK, ÇAMÇAK ÇIKMAZI, ÇARIKÇI, İMAM AŞİR, İMRAHOR İLYASBEY, İNEBEY, ŞARAP, ŞEHİT SELAMİ ÖZBEN, ŞIRLAĞAN sk/ MUHSİNE HATUN mah MÜSTEŞAR, TAVAŞİÇEŞMESİ sk/ SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, DERVİŞ MEHMET, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, HAMDULLAH, KÜÇÜK EFENDİ, MEKTEP 1., MERDİVENLİ ÇEŞME, TEĞMEN MECİT ŞENGÜN, ÇIRAKÇI BOSTANI, İDARE ÇIKMAZI sk/ SİLİVRİKAPI mah YEDİ ŞEHİTLER sk/ YEDİKULE mah AKSUNGURLU, ALİ EFENDİ, BESTEKÂR MUSA SÜREYYABEY, BUCAKBAŞI ÇIKMAZI, CAMİ 1., DİKİCİ, ESKİ ÇUBUKÇU, EĞRİDUT, GENÇAĞA, HACI EVHADDİN, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI MANAV, HACI MANAV ÇIKMAZI, HACI PİRİ, HACI PİRİ ARALIĞI, HALİTEFENDİ, HIDIRELLEZ, KALAYCI BEDRİ, KIYAKÇI HASAN ÇIKMAZI, KOMODOR ZEKİ IŞIN, KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI, KUYULU BAKKAL, KÜHEYLAN, KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI, KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI, KÜÇÜK EFENDİ, MAHZEN, ME bölgelerinde 18/04/2022 01:00:00 - 18/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 01:00:00 2022-04-18 02:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah GÜMRÜKÇÜ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, VANİLYA, ÇINAR sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, DEĞİRMEN, EMİRLER ÇEŞMESİ, FEVZİ ILGAZ, HACI KADIN, KADEM, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MARMARA, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SANCAKTAR TEKKESİ, SÜRGÜCÜLER, TEBERDAR, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk/ MEVLANAKAPI mah HANCI DEĞİRMENİ, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI sk/ SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, BURHANETTİN TEPSİ, DERVİŞ MEHMET, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, KEMANCI SİTELERİ, RECEP URAS, YAZICI, YAZICILAR sk/ SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, BEZİRGAN ODALARI, DAĞISTANLI ÇIKMAZI, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, UZAY, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İMAM MEHMET, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 18/04/2022 01:00:00 - 18/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 01:00:00 2022-04-18 02:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN ÇEŞMESİ, PULCU sk bölgelerinde 18/04/2022 01:00:00 - 18/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 01:00:00 2022-04-18 02:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk/ SAADETDERE mah 107., 7., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 12:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH sk/ MİMAR SİNAN mah 71/1., 72., 73., 75., 78., 79., 81., 85., 86., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, RUMELİ, SELİMİYE sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEVSER, MERVE, SEFALI sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 836., 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 865., 867., 867/1., 868., 869., 869/1., 870., ATIŞALANI, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk/ KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 14:00:00

İstanbul Büyükçekmece İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah AYDIN, BOSTAN, DEĞİRMEN 2, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, TEYYARECİ FETHİBEY, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Büyükçekmece İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜRPINAR YOLU sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 29., 46., 48., 50., 66., 68., 70., 74., 88., BARIŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 17:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, AYSU, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 5., 7., İHLAS sk/ YAKUPLU mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADAKENT, ADNAN KAHVECİ, ALİ ÇEBİ, ANKARA, ATATÜRK, CAHİT SITKI TARANCI, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, GAZİ, GÜNEŞLİ, PALMİYE, PAPATYA, PINAR, RÜZGARLI, YEŞİL, ÇİFTLİK, ŞEHZADE sk/ CUMHURİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 18/04/2022 02:00:00 - 18/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 02:00:00 2022-04-18 04:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADNAN KAHVECİ, ALİ ÇEBİ, ATATÜRK, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk/ CUMHURİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 18/04/2022 02:00:00 - 18/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 02:00:00 2022-04-18 04:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, YENİYOL ÇIKMAZI, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 11:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, MELODİ, SERA, TEPECİK YOLU, YASEMEN sk/ ETİLER mah AKGÖREN, CEVHER, DEMİRKENT, SEHERYILDIZI, TEPECİK YOLU sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk/ BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk/ KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk/ NİŞANCI mah 1.ERGUVAN, 2.CEYLAN, 3.BEGONYA, AHMET ÇELEBİ, AŞHANE, AŞÇIBAŞI CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, GÜLSUYU, KIZILCIK, NAZPERVER, OTAKÇILAR, ÇİNİLİ ÇEŞME, İLAHİCİLER, ŞAİR HAKANİ sk/ TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 18/04/2022 02:30:00 - 18/04/2022 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 02:30:00 2022-04-18 03:30:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk/ NİŞANCI mah 1.ERGUVAN, 2.CEYLAN, 3.BEGONYA, AHMET ÇELEBİ, AŞHANE, AŞÇIBAŞI CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, GÜLSUYU, KIZILCIK, NAZPERVER, OTAKÇILAR, ÇİNİLİ ÇEŞME, İLAHİCİLER, ŞAİR HAKANİ sk/ TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 18/04/2022 00:01:00 - 18/04/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 00:01:00 2022-04-18 01:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk/ YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk/ ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 18/04/2022 13:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 13:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah NECATİBEY sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 13:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ELVAN 1, ERGÜN, KEREM 1, METİNBEY, MÜSLÜM, PLEVNE, YAVUZ 1, YAŞAR, İSFAHAN sk/ ZAFER mah AKYOL, BAHARİSTAN, BALÇIK, BARBAROS 1, BAĞLARBAŞI, CANAN, COŞARSU, CİHANGİR, GİRNE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KAPTAN, KILIÇALİ 1, MADALYON, PLEVNE, SİBEL, TURGUT REİS 3 sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FERİT SELİMPAŞA sk/ SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 09:30:00 2022-04-18 11:30:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 920., FATİH sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1720. sk,1735 Sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-18 08:00:00 2022-04-18 16:00:00