İstanbul su zammı 2022: İstanbul'da suya ne kadar zam geldi, yüzde kaç?

Elektrik ve doğalgaza gelen zammın ardından şimdi ise İstanbul'da suya zam geldi mi, yüzde kaç ve İstanbul'da su ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. 2022 İstanbul su zammı yüzde kaç yapıldı, İstanbul'da suya ne kadar zam geldi, yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da suya ne kadar zam geldi, yüzde kaç? İstanbul'da su kaç TL, ne kadar oldu?

İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul'da suya zam yapıldı. Ardından, İstanbul'da suya ne kadar zam geldi, yüzde kaç soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. İstanbul su zammı 2022 ne kadar ve İstanbul'da suya ne kadar zam geldi, yüzde kaç gündeme geliyor.İstanbul'da suya ne kadar zam geldi, yüzde kaç? İstanbul'da su kaç TL, ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ, YÜZDE KAÇ?

İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL'ye çıkarken karar oy birliğiyle alındı.

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök Su geçtiğimiz günlerde İBB'nin suya zam yapmak amacıyla toplanacağını duyurmuştu. Göksu, zam talebi sonrasında yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya yüzde 99.8 ile yüzde 188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor. Takdir Aziz İstanbullularındır" ifadelerine yer vermişti.

İSTANBUL'DA SU NE KADAR OLDU?

İBB Meclis toplantısında bugün İski'nin zam talebi değerlendirildi. İSKİ birinci kademe konutlarda 8.33 lira olan fiyatın yüzde 99.87 zamla 16.65 liraya yükseltilmesini talep etti. Ancak talep revize edildi ve oy birliğiyle alınan kararla İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. Bununla birlikte konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL'ye çıkarken, kararın oy birliğiyle alındığı öğrenildi.