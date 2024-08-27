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İstanbul su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek?

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İstanbul'da 27 Ağustos tarihinde hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve kesinti bilgilerinin nereden öğrenileceği merak ediliyor. Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Su kesintileri, planlı olarak yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 27 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

27 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul genelinde güncel su kesintileri ve arızalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İlçe, mahalle, ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerini öğrenmek mümkündür.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: KADIKÖY

ETKİLENEN MAHALLE: KOŞUYOLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 27/08/2024

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 27/08/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) resmi web sitesinde iskitakip üzerinden güncel su kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz. "Su Kesintisi" bölümünde, mahalle, ilçe ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz. Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar.

Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul Kadıköy Kadıköy İSKİ İstanbul Gündem Kadın Eğitim Yaşam Haberler

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