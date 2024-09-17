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İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi?

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İstanbul'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve 17 Eylül su kesintisi bilgileri araştırılırken, vatandaşlar su kesintisi ile ilgili hangi birimi aramaları gerektiğini merak ediyor. İstanbul'da su kesintisi bilgilerine nasıl ulaşılır ve hangi numaralar aranmalıdır? Su kesintileri, planlı bakım çalışmaları veya acil durumlar nedeniyle yerel belediyeler ya da su dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilebilir. Peki, bugün İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Su kesintisi sorgulama ekranı ve İstanbul'da su kesintisi yaşanacak bölgeler merak konusu. Su kesintisiyle karşılaşıldığında, vatandaşlar yetkili birimlere nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. İstanbul'daki su kesintisi olan yerler hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

17 EYLÜLİSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul genelinde güncel su kesintileri ve arızalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İlçe, mahalle, ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerini öğrenmek mümkündür.

İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) resmi web sitesinde iskitakip üzerinden güncel su kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz. "Su Kesintisi" bölümünde, mahalle, ilçe ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz. Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar.

Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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