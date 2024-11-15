Üye Girişi
Haberler

İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Kasım Cuma İSKİ su kesintisi olan yerler neresi?

İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Kasım Cuma İSKİ su kesintisi olan yerler neresi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve 15 Kasım su kesintisi sorgulama ekranı araştırılırken vatandaşlar, su kesintisi için nereyi aramalıyız sorusuna yanıt arıyor. İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 15 Kasım su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

15 KASIM İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul genelinde güncel su kesintileri ve arızalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İlçe, mahalle, ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerini öğrenmek mümkündür.

İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Kasım Cuma İSKİ su kesintisi olan yerler neresi?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) resmi web sitesinde iskitakip üzerinden güncel su kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz. "Su Kesintisi" bölümünde, mahalle, ilçe ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz. Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar.

Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi

Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi

 Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş
Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.