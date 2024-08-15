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İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

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İstanbul'da 15 Ağustos'ta hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Planlı su kesintileri genellikle yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından yapılırken, acil durumlar nedeniyle de aniden su kesintisi yaşanabiliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Peki, İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

İstanbul su arızası olan ilçeler ve bugün hangi bölgelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 15 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

15 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul'da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ'nin resmi sitesinden açıklandı. Su arızası yaşanacak olan ilçeleri öğrenmek için linke tıklayınız. İBB'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları, su kesintileri ve diğer şehir hizmetleri hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz bir diğer kaynaktır.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İSKİ'nin resmi web sitesinde, su kesintileri ile ilgili güncel bilgiler ve kesinti planları genellikle duyurulur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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