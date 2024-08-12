İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 12 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

12 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul'da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler için aşağıdaki linke tıklayınız.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesine girerek "Arıza-Kesinti" bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde, güncel su kesintisi durumları, planlanan çalışmalar ve kesinti süreleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.