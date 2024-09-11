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İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi?

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İstanbul'da 11 Eylül tarihinde hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Su kesintisi bilgileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından sağlanıyor. Peki, İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün İstanbul'da su kesintisi olan yerler neresi?

İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 11 Eylül Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

11 EYLÜLİSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul'da meydana gelen güncel su kesintileri ve arızalarla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. İlçe, mahalle ve tarih bazlı arama yaparak su kesintisi durumunu kolayca öğrenebilir, yaşadığınız bölgede planlanan ya da devam eden kesintiler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) resmi web sitesinde iskitakip üzerinden güncel su kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz. "Su Kesintisi" bölümünde, mahalle, ilçe ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz. Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar.

Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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