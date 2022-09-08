İstanbul su kesintisi! 8 Eylül Perşembe İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İSKİ Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

8 Eylül Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Eylül Perşembe 2022 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle…

İski'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 8 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 8 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 8 Eylül Perşembe İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.