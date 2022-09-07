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İstanbul su kesintisi! 7 Eylül Çarşamba İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İSKİ Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

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İstanbul su kesintisi! 7 Eylül Çarşamba İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İSKİ Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 7 Eylül Çarşamba 2022 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle…

İski'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 7 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 7 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 7 Eylül Çarşamba İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İSKİ tarafından henüz bugüne dair güncel kesinti bilgisi paylaşılmadı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

07 Eylül 2022 Tv 2 Yayın Akışı07 Eylül 2022 Tv 2 Yayın Akışı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldıİstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldı
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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