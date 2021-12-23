İstanbul su kesintisi! 23 Aralık Salı İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 23 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 23 Aralık Salı İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2021 04:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Kurtköy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 23.12.2021 09:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2021 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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