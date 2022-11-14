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İstanbul su kesintisi! 14 Kasım Pazartesi İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İSKİ Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

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İstanbul su kesintisi! 14 Kasım Pazartesi İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İSKİ Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

14 Kasım Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 14 Kasım Pazartesi 2022 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle…

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İski'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 14 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 14 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 14 Kasım Pazartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İstanbul su kesintisi! 14 Kasım Pazartesi İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İSKİ Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Su kesintisi duyuları için tıklayın.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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