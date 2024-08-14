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İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

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İstanbul'da 14 Ağustos tarihinde hangi bölgelerde su kesintisi olacağı merak ediliyor. Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Su kesintisi sorgulama ekranı ve kesinti yaşanacak bölgeler hakkında detaylar haberimizde.

İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 14 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

14 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler açıklandı. İSKİ resmi sayfasından su kesintisi yaşanacak ilçelere linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da su kesintileri hakkında bilgi almak için İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi web sitesini ziyaret edebilir veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca, su kesintileri hakkında güncel bilgilere aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz:

  • İSKİ'nin resmi web sitesi olan iski.istanbul adresine girerek "Arıza Kesinti" bölümünden güncel su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
  • İSKİ'nin mobil uygulamasını indirerek su kesintileri hakkında anlık bildirimler alabilir ve arıza durumlarını takip edebilirsiniz.
  • İSKİ'nin çağrı merkezini arayarak (Alo 185) bulunduğunuz bölgedeki su kesintileri hakkında doğrudan bilgi alabilirsiniz.
  • İSKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip ederek (Twitter, Facebook vb.) su kesintileri ve arıza bildirimleri hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz.

Bu kaynaklar üzerinden İstanbul'da hangi bölgelerde su kesintisi olacağını, kesintilerin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul İSKİ Gündem Yaşam Güncel Haberler

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