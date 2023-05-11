Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir antlaşma olan İstanbul sözleşmesi kimler tarafından imzalandı? İstanbul sözleşmesini imzalamayan ülkeler hangileri? Hangi ülkeler İstanbul sözleşmesini imzalamadı?

Cumhurbaşkanının kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Alınan bu karar Resmi Gazete 'de yayımlanarak gündemin en çok konuşulan konusu olmuştu. Konu hakkında yaşanan yeni gelişmeler ile birlikte İstanbul sözleşmesini imzalamayan ülkeler hangileri? Sorusu gündeme geldi. Peki, İstanbul sözleşmesini imzalamayan ülkeler hangileri? Hangi ülkeler İstanbul sözleşmesini imzalamadı?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMAYAN ÜLKELER HANGİLERİ?



İstanbul sözleşmesi, 2019 yılı itibarıyla 34 ülkede farklı zamanlarda onaylandı ve yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği ise sözleşmeyi 13 Haziran 2017 tarihinde imzaladı. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan Avrupa Konseyi üyesi bazı devletler, onu onaylamayarak uygulamaya koymadı. İşte İstanbul sözleşmesini onaylamayan ülkeler.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAMAYAN ÜLKELER

Ermenistan

Bulgaristan

Çekya

Macaristan

Letonya

Lihtenştayn

Litvanya

Moldova

Slovakya

Ukrayna

İngiltere