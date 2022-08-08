İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 8 Ağustos 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Şişli elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 8 Ağustos 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Şişli ilçesinde 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah AKIN, BAHÇE, CENGİZ, ESEN 1, GÖNÜL, GÜLŞEN, GÜNEY 4, MEYDAN, SEVİL sk bölgelerinde 08/08/2022 10:00:00 - 08/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-08-08 10:00:00 2022-08-08 17:00:00

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