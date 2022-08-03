İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 3 Ağustos 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Şişli elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 3 Ağustos 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Şişli ilçesinde 3 Ağustos 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 03/08/2022 16:00:00 - 03/08/2022 20:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-03 16:00:00 2022-08-03 20:00:00 İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ERSİN, HAFİK, ÇAMLICA sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-08-03 10:00:00 2022-08-03 17:00:00 İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BAHÇECİK 1, BALCI, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SEKİBAĞ, SULTAN, TANYOLU, ÇEVRE PAZARI sk / MERKEZ mah AKAR, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 03/08/2022 00:00:00 - 03/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-03 00:00:00 2022-08-03 02:00:00

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