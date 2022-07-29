İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 29 Temmuz 2022 Cuma İstanbul Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Şişli elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 29 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Şişli ilçesinde 29 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah DOLAPDERE, HİDAYET, KAYA HATUN, POYRAZ, YUNUSBEY sk / HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 29/07/2022 14:00:00 - 29/07/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-07-29 14:00:00
|2022-07-29 20:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜZOĞLU sk bölgelerinde 29/07/2022 16:00:00 - 29/07/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 16:00:00
|2022-07-29 20:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DERE, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / MERKEZ mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, DERE, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, SAMANYOLU, TUĞRUL sk bölgelerinde 29/07/2022 14:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 14:00:00
|2022-07-29 16:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, BİLGİÇ, ERGENEKON, MEZARLIK ÇIKMAZI, SADIK ŞENDİL, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, YEMİŞLİ BAHÇE, ŞAHADET sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 16:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, CİHAN, KÖZ, ÇİLEK sk bölgelerinde 29/07/2022 09:30:00 - 29/07/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 09:30:00
|2022-07-29 17:30:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 09:00:00
|2022-07-29 11:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 09:00:00
|2022-07-29 11:00:00
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