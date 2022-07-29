İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah DOLAPDERE, HİDAYET, KAYA HATUN, POYRAZ, YUNUSBEY sk / HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 29/07/2022 14:00:00 - 29/07/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-07-29 14:00:00 2022-07-29 20:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜZOĞLU sk bölgelerinde 29/07/2022 16:00:00 - 29/07/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 16:00:00 2022-07-29 20:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DERE, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / MERKEZ mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, DERE, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, SAMANYOLU, TUĞRUL sk bölgelerinde 29/07/2022 14:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 14:00:00 2022-07-29 16:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, BİLGİÇ, ERGENEKON, MEZARLIK ÇIKMAZI, SADIK ŞENDİL, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, YEMİŞLİ BAHÇE, ŞAHADET sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 16:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, CİHAN, KÖZ, ÇİLEK sk bölgelerinde 29/07/2022 09:30:00 - 29/07/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 09:30:00 2022-07-29 17:30:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 09:00:00 2022-07-29 11:00:00