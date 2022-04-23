İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 23 Nisan 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 23 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Şişli elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 23 Nisan 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Şişli ilçesinde 23 Nisan 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Şişli İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, CÖMERT, FESLEĞEN, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MANOLYALI, PALMİYE, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YOSUN, ÇAMLIK, ÇAYIRÇİMEN sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yük Bölümü 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 15:00:00

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