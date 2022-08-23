İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 23 Ağustos 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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23 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 23 Ağustos 2022 Salı İstanbul Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Şişli elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 23 Ağustos 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Şişli ilçesinde 23 Ağustos 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BABAYİĞİT, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-08-23 10:00:00
|2022-08-23 18:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 23/08/2022 15:00:00 - 23/08/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-08-23 15:00:00
|2022-08-23 23:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah AZAK, AÇIKYOL, BAYIR, BEYZADE, BOZKURT, CİVAN, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI, SAVAŞ, YENİ ALEM, ZARAFET, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ, ŞEREF MERİÇ sk / PAŞA mah BATI sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, BAYIR, CEVİZ, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-08-23 10:00:00
|2022-08-23 12:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah EREN 1 sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-23 10:00:00
|2022-08-23 17:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-08-23 09:00:00
|2022-08-23 11:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BAYIR, BOZKURT, GEDİZ, KURTULUŞ, KUYULUBAĞ, OZAN, SAVAŞ, ÇOBANOĞLU, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-08-23 09:00:00
|2022-08-23 11:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 23/08/2022 00:00:00 - 23/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-08-23 00:00:00
|2022-08-23 03:00:00
|İstanbul
|Şişli
|İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 23/08/2022 00:00:00 - 23/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-08-23 00:00:00
|2022-08-23 03:00:00
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