İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 23 Ağustos 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BABAYİĞİT, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-23 10:00:00 2022-08-23 18:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 23/08/2022 15:00:00 - 23/08/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-23 15:00:00 2022-08-23 23:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah AZAK, AÇIKYOL, BAYIR, BEYZADE, BOZKURT, CİVAN, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI, SAVAŞ, YENİ ALEM, ZARAFET, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ, ŞEREF MERİÇ sk / PAŞA mah BATI sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, BAYIR, CEVİZ, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-23 10:00:00 2022-08-23 12:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah EREN 1 sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-23 10:00:00 2022-08-23 17:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-23 09:00:00 2022-08-23 11:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BAYIR, BOZKURT, GEDİZ, KURTULUŞ, KUYULUBAĞ, OZAN, SAVAŞ, ÇOBANOĞLU, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-23 09:00:00 2022-08-23 11:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 23/08/2022 00:00:00 - 23/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-23 00:00:00 2022-08-23 03:00:00