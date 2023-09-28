İstanbul ŞİRİNEVLER patlama ölü, yaralı var mı? Bahçelievler Şirinevler patlama haberleri son dakika, patlama anı görüntüleri!

Şirinevler'de bir binada patlama olduğu haberi vatandaşların gündemine oturdu. Çevre mahallelerden de duyulduğu iddia edilen patlama araştırılıyor. Peki, İstanbul ŞİRİNEVLER patlama ölü, yaralı var mı? Bahçelievler Şirinevler patlama haberleri son dakika! Şirinevler patlama anı görüntüleri! İşte detaylar…

Şirinevler bölgesinde yaşanan bir patlama haberi, hem mahalle sakinleri hem de çevre bölgelerdeki vatandaşlar arasında büyük bir endişe ve merak uyandırdı. Patlamanın kaynağı ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Peki, İstanbul ŞİRİNEVLER patlama ölü, yaralı var mı? Bahçelievler Şirinevler patlama haberleri son dakika! Şirinevler patlama anı görüntüleri! İşte detaylar…

İSTANBUL ŞİRİNEVLER PATLAMA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Şirinevler'de yer alan bir binada meydana gelen patlama, mahalle sakinlerini korku ve endişeye sevk etti. Olayın hemen ardından, itfaiye ekipleri ve emniyet güçleri hızla olay yerine yönlendirildi. İlk incelemelere göre, patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği belirtiliyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.

Bahadır, "Doğalgaz patlaması yaşandı bunun neticesinde yangın başladı. Bir vatandaşımız rahmetli oldu, iki vatandaşımız yaralandı." dedi.

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Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında meydana gelen patlama büyük korku yaşattı. Patlama hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "En üst katta bir doğalgaz patlaması var. Ona bağlı olarak yangın başlamış. Belediye olarak ilk andan itibaren oradayız. Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANI GİBİ

Öte yandan patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar ve dükkanlar da zarar gördü. Binalardan moloz, beton ve cam parçaları koparken patlamanın şiddetiyle bazı ağaçlar devrildi. Sokaktaki park halindeki araçların bir kısmı ise zarar gördü.

ŞİRİNEVLER PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ

Şirinevler patlama görüntüleri

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