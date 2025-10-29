İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 29-30 Ekim İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Silivri su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Silivri su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAH.

Arıza Açıklaması: DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.10.2025 14:22:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.10.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185