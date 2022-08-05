İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 5 Ağustos 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 5 Ağustos 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 5 Ağustos 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 5 Ağustos 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -AHMEDİYE mah sk bölgelerinde 05/08/2022 10:00:00 - 05/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-05 10:00:00 2022-08-05 14:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, GÜNEŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, HAYDAR ARSLAN, KİRAZ, MUSTAFA OĞUZHAN, SÖZ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/08/2022 01:00:00 - 05/08/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-05 01:00:00 2022-08-05 04:00:00

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