İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 30 Mayıs 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 30 Mayıs 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 30 Mayıs 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKTÜRK, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, HASGÜL, KESTANE, KUŞBURNU, PİLOT, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, İLHAN SELÇUK sk bölgelerinde 30/05/2022 09:00:00 - 30/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Deplase Çalışması 2022-05-30 09:00:00 2022-05-30 11:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ASIM ÇAVUŞ sk / SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah AHMET GÜRSOY, BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI, LEVAZIM, SELCAN, VARNALI sk bölgelerinde 30/05/2022 13:00:00 - 30/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-30 13:00:00 2022-05-30 16:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR sk bölgelerinde 30/05/2022 09:00:00 - 30/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-05-30 09:00:00 2022-05-30 16:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ASIM ÇAVUŞ sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, AKIN, ALP, ATA, BAHÇE, DEMET, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAYE, GAZİ EMİR, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, SARAY, SULTAN, TELLİ, TEZCAN, ULUS, İSMAİL TAN, ŞEYDA sk / SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, AHMET GÜRSOY, AZA ÇIKMAZI, BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI, CESUR, DOKTOR SADIK AHMET, GÖRELE, HASAN REMZİ ÖZALP, LEVAZIM, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 30/05/2022 09:00:00 - 30/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-30 09:00:00 2022-05-30 12:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KINALI VADİ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUHTEŞEM, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 30/05/2022 09:00:00 - 30/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-30 09:00:00 2022-05-30 12:00:00

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