İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 29 Temmuz 2022 Cuma İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 29 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 29 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, HÜSEYİN METİNOĞLU, MESCİT, MUSTAFA OĞUZHAN, PİRİPAŞA sk bölgelerinde 29/07/2022 13:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 13:00:00
|2022-07-29 16:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ALİPAŞA MAHALLESİ BAŞARI, ESKİKAHVE,ÇAKIL SOKAK bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KUYULU, ÇEKME ÇIKMAZ SOKAK bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah BAKKAL, BUĞRA, ÇAKIR sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL ili // SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YOLÇATI mah HAVUZLAR, ÇEŞNİ, HACI YATMAZ SOKAK bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL, KUYULU, MERTER sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, FEVZİ ÇAKMAK, ZİKRİ MEMİŞ, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 09:00:00
|2022-07-29 12:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3211., 3212., 3227., 3229., 3230., 3250. sk bölgelerinde 29/07/2022 09:45:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 09:45:00
|2022-07-29 17:00:00
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ