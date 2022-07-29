İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, HÜSEYİN METİNOĞLU, MESCİT, MUSTAFA OĞUZHAN, PİRİPAŞA sk bölgelerinde 29/07/2022 13:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 13:00:00 2022-07-29 16:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ALİPAŞA MAHALLESİ BAŞARI, ESKİKAHVE,ÇAKIL SOKAK bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KUYULU, ÇEKME ÇIKMAZ SOKAK bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah BAKKAL, BUĞRA, ÇAKIR sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL ili // SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YOLÇATI mah HAVUZLAR, ÇEŞNİ, HACI YATMAZ SOKAK bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL, KUYULU, MERTER sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, FEVZİ ÇAKMAK, ZİKRİ MEMİŞ, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 09:00:00 2022-07-29 12:00:00