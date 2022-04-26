İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 26 Nisan 2022 Salı İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 26 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 26 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, EFE, GÖKHAN, HORON, KADI, KELTEPE, MECLİS, UĞURLU, ZEYBEK, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 26/04/2022 13:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-26 13:00:00
|2022-04-26 15:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 26/04/2022 09:30:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-04-26 09:30:00
|2022-04-26 15:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AKASYA, AKSOY, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARMAĞAN, ARSA, ARZU, ATEŞ, AYDINLAR, AZİM, AÇELYA, BADEM, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BAĞLAR, BAŞAK, BEGONYA, BEGÜM, BERK, BERKAY, BERRİN, BEYAZ ÇIKMAZI, BEYAZGÜL, BUKET, BULUT, BURÇ, BİLLUR, CANDEMİR, CANSU, DALYAN, DEFNE, DEMİRHAN, DERNEK, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, DOSTLAR, DOĞAN, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLARA, DİLEK, EBRU, EFE, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, EYLÜL, FEHİM ERTAŞ, FINDIK, FIRTINA, FUAT ONAT, GAMZE, GECEM, GEÇMİŞ, GÖKHAN, GÖKÇAY, GÖZDE, GÜLCANIM, GÜLER, GİZEM, HALİM ULUŞAHİN, HEDEF, HORON, HİLAL, ILGAZ, KADI, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARACA, KARAYEMİŞ, KASIM, KELTEPE, KERMES, KINA, KINALI, KIRIM, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, KÖROĞLU, LALE, LEYLA, MANOLYA, MARTI, MAVİGÖK, MECLİS, MEDİNE, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEHTAP, MENEKŞE, MERAL, MERCAN, MEŞE, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, NECATİ ÖNEY, NUR, NİDA, OĞUZ, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, PEMBE, POLİGON, RECEP YAZICIOĞLU, REFİK, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SAHİL, SARIGÜL, SARMAŞIK, SARP, SAYGIN, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, SİMGE, TACETTİN DEMİRDAĞ, TANDOĞAN, TESTİ, TOPRAK, TOROS, TUFAN, UTKU, UĞURLU, VAKIF, YAKAMOZ, YAKUT, YAMANDAĞ, YETKİ, YEŞİM, YILDIZ, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZEYBEK, ZİNDE, ZİRVE, ÇAKIRCA, ÇAMLI, ÇAĞATAY, ÇETİN EMEÇ, ÇEŞME, ÇOBANOĞLU, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, İNAN, İĞDE, ŞAFAK, ŞEKER, ŞEKERCİ, ŞELALE sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-26 09:00:00
|2022-04-26 12:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah TEVFİK FİKRET, PİRİ REİS, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, BUSEM sk bölgelerinde 26/04/2022 13:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-26 13:00:00
|2022-04-26 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEYMEN mah SOSYAL,TEKE SOKAK,LAİKLİK CADDESİ bölgelerinde 26/04/2022 12:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-04-26 12:00:00
|2022-04-26 15:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Yeni OG Tesisi
|2022-04-26 09:00:00
|2022-04-26 15:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Yeni OG Tesisi
|2022-04-26 09:00:00
|2022-04-26 15:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DAĞÇİÇEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, GÜMÜŞYAKA, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÇAYHANE, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ALBENİ, ATAHAN, AYDINCIK, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BATTALBEY, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BAĞIŞ, BEYŞEHİR, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, CAHİT ARF, DAĞLALESİ, DERİNCE, DRAMAN, DİLOVASI, EBRULİ, EMEKTAR, EMİRSULTAN, ERASLAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, FERİT, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HASANKEYF, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAYEL, KARAÇOBAN, KOCASİNAN, KURŞUNLU, KUYUBAŞI, KÜÇÜKMARMARA, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MAHMUZ, MEHPARE, MELİH CEVDET ANDAY, MELİKGAZİ, MEMDUHOĞLU, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTAĞ, OTELLER, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SAMANDAĞ, SARAYBURNU, SARAYÖNÜ, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, S bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-26 09:00:00
|2022-04-26 13:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARZU, ATEŞ, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, BEYAZGÜL, CANSU, DEMİRHAN, DERNEK, DOSTLAR, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLEK, EBRU, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, FUAT ONAT, GAMZE, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, KASIM, KERMES, KINA, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, LALE, LEYLA, MEDİNE, MENEKŞE, MERAL, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SAYGIN, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, TACETTİN DEMİRDAĞ, TESTİ, TOPRAK, VAKIF, YEŞİM, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZİNDE, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, ŞEKER, ŞEKERCİ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk / YENİ mah TURGUT REİS, ÇİZGİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-04-26 09:00:00
|2022-04-26 17:00:00
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