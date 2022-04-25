İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 25 Nisan 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 25 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 25 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 25 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 25/04/2022 13:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 13:00:00 2022-04-25 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BADEMLİ, BESTEKAR, CANBAZ, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, ILGIT, KAHRAMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, POYRAZOĞLU, SARUHAN, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇELENK, ÖZTEKİN, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DİLARA, EYLÜL, FINDIK, FIRTINA, GECEM, GEÇMİŞ, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MAVİGÖK, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, NECATİ ÖNEY, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, REFİK, SAHİL, TANDOĞAN, TOROS, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, ÇAĞATAY, İĞDE, ŞELALE sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 12:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEVFİK FİKRET, TUTUM, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, ZAĞNOSPAŞA, İNKILAP sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ÇANTA sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 13:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3050., 3051., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3118., 3124., ADNAN MENDERES sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 12:00:00

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