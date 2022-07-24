İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 24 Temmuz 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 24 Temmuz 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 24 Temmuz 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, ÖZGÜR sk bölgelerinde 24/07/2022 10:00:00 - 24/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Deplase Çalışması 2022-07-24 10:00:00 2022-07-24 12:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah sk SİLİVRİ CADDESİ bölgelerinde 24/07/2022 09:00:00 - 24/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-24 09:00:00 2022-07-24 13:00:00

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