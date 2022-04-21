İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 21 Nisan 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 21 Nisan 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 21 Nisan 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, AKÇEŞME, ASIM ÇAVUŞ, BAŞKOMUTAN, DAMLATAŞ, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GENÇFİDAN, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, MURTEZA YÖNET, SİNEMA, ÇUKUR ÇEŞME. sk/ FATİH mah AKASYALAR, AYAZ ÇIKMAZI, DAR, EMİN, HASTANE, IŞIKLAR, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, YAZARLAR, YEŞİLPINAR, ÖZERTEM, İBRAHİM KANDEMİR, ŞABAN DEMİRAY sk bölgelerinde 21/04/2022 13:00:00 - 21/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-21 13:00:00 2022-04-21 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, BOY, ERDAL, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, MARMARA sk bölgelerinde 21/04/2022 09:00:00 - 21/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-21 09:00:00 2022-04-21 12:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/04/2022 12:00:00 - 21/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-21 12:00:00 2022-04-21 17:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AHMET HAMOĞLU sk bölgelerinde 21/04/2022 12:00:00 - 21/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-21 12:00:00 2022-04-21 17:00:00

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