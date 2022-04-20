İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 20 Nisan 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, AKÇEŞME, ASIM ÇAVUŞ, BAŞKOMUTAN, DAMLATAŞ, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GENÇFİDAN, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, MURTEZA YÖNET, SİNEMA, ÇUKUR ÇEŞME. sk/ FATİH mah AKASYALAR, AYAZ ÇIKMAZI, DAR, EMİN, HASTANE, IŞIKLAR, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, YAZARLAR, YEŞİLPINAR, ÖZERTEM, İBRAHİM KANDEMİR, ŞABAN DEMİRAY sk bölgelerinde 20/04/2022 13:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 13:00:00 2022-04-20 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DİLBER ÇIKMAZI, GÜMÜŞLÜK, HİDAYET ÇIKMAZI, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 20/04/2022 09:30:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-20 09:30:00 2022-04-20 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, BOY, ERDAL, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, MARMARA sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 12:00:00

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