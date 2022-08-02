İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 2 Ağustos 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
2 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 2 Ağustos 2022 Salı İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 2 Ağustos 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 2 Ağustos 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah AY, AYDIN, BAHARİYE, BÖCEKHANE, ETHEM ÖPÇİN, EŞREF ÇAVUŞ, FATİH CAMİİ, FATİH ÇEŞME, FETHİ ELMAS, FEYZULLAH IŞIKLAR, HÜSEYİN ÖPÇİN, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, MISRA, MUSTAFA BİNGÖL, ORTAÇEŞME, RAMAZAN SEZGİNER, SOĞUKKUYU, SUR, TAVANLI ÇEŞME, TAVANLI ÇEŞME ARKASI, TAŞMEKTEP, YARBAŞI, YOĞURTÇU, ZÜKÜR MEKTEP, ÇAMLIÇEŞME, İBRAHİM ARGIÇ, İBRAHİM KANDEMİR, İCLALİYE, ŞABAN DEMİRAY sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-02 09:00:00
|2022-08-02 12:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6025., 608., 610., ORTAKÖY sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-08-02 09:00:00
|2022-08-02 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 02/08/2022 10:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-08-02 10:00:00
|2022-08-02 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, AĞA DERESİ, AĞABABA, BAYKAL, BOZKURT, CANBERK, CELAL BAYAR, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, DOĞU, ERGUN, FERHAT, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, HALAT, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HÜMAYUN, HÜSNİYE, ILICA, KARATAŞLAR, KAVAL, KAZASKER, KUBBE, KURTULUŞ, KÖKSAL, KÜRDAN, KİLİT, MEFKURE, MORA, MUHTAR MEHMET, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TINAZTEPE, TOPHANE, TİMSAH, TİMUR, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-08-02 09:00:00
|2022-08-02 13:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah EVREN, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 02/08/2022 01:00:00 - 02/08/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-08-02 01:00:00
|2022-08-02 04:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah ASİ ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / İletken Yenileme
|2022-08-02 09:00:00
|2022-08-02 17:00:00
|İstanbul
|Silivri
|İSTANBUL SİLİVRİ ilce -KAVAKLI CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 02/08/2022 00:05:00 - 02/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-02 00:05:00
|2022-08-02 06:00:00
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