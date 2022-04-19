İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 19 Nisan 2022 BEDAŞ Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 19 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 19 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 17:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, DOĞAN, DİLARA, EYLÜL, FINDIK, GECEM, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, REFİK, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, İĞDE sk bölgelerinde 19/04/2022 13:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 13:00:00 2022-04-19 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, HAŞMET, KAVAKLI sk/ ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 19/04/2022 09:30:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-19 09:30:00 2022-04-19 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARZU, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, DİLEK, HEDEF, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, MENEKŞE, SAHRA ÇIKMAZI, SEYMEN, SİLİVRİ, TESTİ, YUDUM, ZEBUR, ZİNDE, ÇETİN EMEÇ sk/ KAVAKLI mah 3360., 3398. sk/ YENİ mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 12:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKÇORA, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, REŞAT, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk/ YOLÇATI mah ANADERE, HUDUBOYU, KAVAKLIZADE, MONDROS, YAPAĞCA, ÖZDERE, ÜSKÜP sk/ ÇELTİK mah MUHAREBE sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 12:00:00

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