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İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi! 11 Mart Silivri elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi! 11 Mart Silivri elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Silivri elektrik kesintisi listesi! 11 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Mart günü İstanbul Silivri ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Silivri elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Silivri elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Silivri elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-10 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, VATANPERVER, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 10/03/2025 09:00:00 - 10/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-10 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, BAYRAK, ERKİN BALABAN, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 10/03/2025 09:00:00 - 10/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-10 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜNAL, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASYUNUS ÇIKMAZI, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 10/03/2025 09:00:00 - 10/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-10 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY sk bölgelerinde 10/03/2025 09:00:00 - 10/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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