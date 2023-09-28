İstanbul genelinde şiddetlenen sağanak yağışlar, kentte önemli bir uyarıyı beraberinde getirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, yağışların sabaha kadar devam etmesinin beklendiğini açıklayarak, "Lütfen su basma riski taşıyan bölgeleri derhal boşaltınız." çağrısı yaptı. Peki ama İstanbul sel uyarısı SON DAKİKA! İstanbul sağanak başladı mı? İşte detaylar…

İstanbul'da beklenen yoğun yağışlar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehri etkisi altına aldı. Özellikle Başakşehir ve Sultangazi gibi ilçelerde sel ve su baskınları yaşanırken, İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Vali Gül, su basma riski taşıyan bölgelerde yaşayanların güvenliklerini sağlamak adına hızla tahliye işlemlerine başlamalarını istedi. Yağışın etkisi ve risklerinin devam ettiği İstanbul'da, yetkililer olaylara hızlı müdahale etmeye devam ediyor.Peki ama İstanbul sel uyarısı SON DAKİKA! İstanbul sağanak başladı mı? İşte detaylar…

İSTANBUL SEL UYARISI SON DAKİKA

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.

AFAD'DAN DA ÖNEMLİ UYARI GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan uyarıda, "İstanbul'da şiddetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi gibi ilçelerde etkili olan sağanak yağışlar, bazı caddelerin sular altında kalmasına neden oldu. Ayrıca, bazı işyerlerini de su basarak zarara yol açtı.

SU ALTI KURTARMA EKİPLERİNDEN TALEP

Şiddetli yağışların etkisi altındaki bölgelerde alınan tedbirler kapsamında, itfaiye ekipleri su altı arama kurtarma ekiplerinin bölgede hazır bulunmasını talep etti. Güvenlik ve yardım ekipleri, olası acil durumlara hızlı müdahale için hazır beklemektedir.