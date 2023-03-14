İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanır ve İstanbul seçim sonuçları son dakika haberleri sıklıkla araştırılıyor. 2023 İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olur ve İstanbul seçim sonuçları nasıl öğrenilir merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Peki, İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 2023 İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olur?

İstanbul seçim sonuçları son dakika haberleri ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler ne zaman açıklanacak ve 2023 İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olur sorularına yanıt aranıyor. YSK tarafından açıklanacak olan seçim sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. 2023 İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olur? İstanbul seçim sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…

2023 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim hazırlıkları tamamlandı. İstanbul seçim sonuçlarını öğrenmek için YSK'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

14 MAYIS CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken işte günbegün Türkiye'de yaşanacak seçim gelişmeleri açıklandı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İstanbul seçim sonuçları YSK'nın "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs oy verme günü, Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecektir. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecektir. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecektir.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 SEÇİM SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları, YSK'nın kendi mühendislerince hazırlanan yazılım, seçim sonuçlarının yurt içi ve yurt dışı il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları detayında eş zamanlı izlenmesine olanak tanıyor. İl ve ilçe seçim kurulları, oy verme işleminin bitiminden itibaren, burada bulunan siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara da ekranı açıyor.

Uygulama üzerinden, sandık başında tutulan ıslak imzalı tutanakların taranıp YSK'ye gönderilmesi süreci de takip ediliyor. YSK bu uygulama dışında talep eden siyasi partilere sonuçları Web Servis ya da harici bellek ile ham veriler halinde veriyor. Bununla birlikte, sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı, il birleştirme tutanağı, yurt içi seçim çevreleri birleştirme, yurt dışı seçim çevreleri birleştirme ve ülke geneline ilişkin ıslak imzalı tutanak ve belgeler de YSK'ye geldiği anda eş zamanlı Sandık Sonuç Paylaşım Sistemi üzerinden talep eden siyasi partilerle paylaşılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

YSK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YSK İstanbul seçim sonuçları sorgulama ekranı için "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacaktır. 14 Mayıs oy verme günü, Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecektir. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecektir. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecektir.