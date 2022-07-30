İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 30 Temmuz 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 30 Temmuz 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 30 Temmuz 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 30/07/2022 10:00:00 - 30/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-30 10:00:00 2022-07-30 14:00:00 İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce -BAHÇEKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/07/2022 09:00:00 - 30/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-30 09:00:00 2022-07-30 17:00:00 İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AHUDUDU, AKAĞAÇ, BAHÇEKÖY, FATOŞ, GECE SEFALARI, GÜLFEM, KUŞDİLİ ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / PTT EVLERİ mah ATLAS, BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, BEYAZ SÜMBÜL, FINDIK, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, KESTANELİK, KIRMIZIGÜL, MANOLYA ÇİÇEĞİ, MESİRE, MEŞELİ, YAVUZ SELİM, ZERDALİ ÇIKMAZI, ÇUKUR ÇİMEN, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk / ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, BAHÇEKÖY, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, MEZARLIK ARKASI, PALA, SIRMAÇ, TESTİCİLER, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgelerinde 30/07/2022 00:00:00 - 30/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-30 00:00:00 2022-07-30 06:00:00

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