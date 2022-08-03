İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 3 Ağustos 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 3 Ağustos 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 3 Ağustos 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, BEYAZ, BİLGE, ECE, GAMZE, GELİNCİKLER, GENÇLİK, GÜLYOLU, GÜRBEN, HASIR ÇIKMAZI, ILIMAN, KAR, KAYA OCAĞI, KAYNAK, KIRLANGIÇ, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MERCAN., MESUT , MEYAN ÇIKMAZI, ORTANCA, REVANİ, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, TOPRAK, ULUSAL, UTKU, UYGAR, UĞURLU, VARLIK, VENÜS, VEZİR, YAĞIZ, YETKİN, YEŞİM, ZİRVEM, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BIÇKIN, DELTA, MERCAN.., REYHAN, SERENAT, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 03/08/2022 09:30:00 - 03/08/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-08-03 09:30:00 2022-08-03 17:30:00

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