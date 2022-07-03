İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 3 Temmuz 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 3 Temmuz 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 3 Temmuz 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sarıyer İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AŞİYAN YOLU, CEVDETPAŞA, KAYALAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 102., 103., 113., 114., 115., 116., 122., 150., 151., 153., 154., 156., 162., 173., 175., 176., 177., 192., 194., 195., 196., 205., 207., 210. ÇIKMAZ, 215., AYAZAĞA 207. ÇIKMAZI, AYAZAĞA CENDERE, HADIMKORU YOLU, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN, ŞEHİT İLHAN YURT sk / BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk / DARÜŞŞAFAKA mah BÜYÜKDERE sk / EMİRGAN mah ATA OLGAÇ, ATAMAN, AVNİ GÜNDÜZ, BOSTANLI, BOYACI ÇEŞME, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, DERESEKİ, DESTAN ÇIKMAZI, DOĞRU MUVAKKİTHANE, DÖNEM ÇIKMAZI, DÖNÜM, EMİRGAN HAMAMI ÇIKMAZI, EMİRGAN KORU, EMİRGAN KORUSU , EMİRGAN MEKTEBİ, EMİRGAN ÇEŞMESİ, EŞKİNCİ, FIRIN, FISTIKLI BAĞ ALTI, FISTIKLI BAĞLAR, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, HAKKAK YÜMNİ, HEKİM ATA, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KANLIKAVAK DERESİ, KAVAK, KONUR, KORU YOKUŞU, KORU YOLU., MÜHENDİSLER, MİRGÜN, POSTA YOLU, SAFSAF, SAKIP SABANCI, SEYYAH, SIĞIRCIK, TAN, TEBDİL ESKİSİ, TORAMAN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YILDIRIM, YUNUS AĞA, ZERGERDAN, ÇAM FISTIĞI, ÇAMLAR, ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM NACİ, ŞEHİT ÖMER SADIK, ŞİFA, ŞİRKET GEÇİDİ, ŞİRİN sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE, CENDERE, CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, KÜLTÜR SANAT sk / MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43., BÜYÜKDERE, BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKD bölgelerinde 03/07/2022 00:00:00 - 03/07/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. TEİAŞ Çalışması 2022-07-03 00:00:00 2022-07-03 08:00:00 İstanbul Sarıyer KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / CUMHURİYET mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / HUZUR mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / PTT EVLERİ mah sk / REŞİTPAŞA mah sk / TARABYA mah sk / YENİKÖY mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / ÇAYIRBAŞI mah sk / İSTİNYE mah sk bölgelerinde 03/07/2022 00:00:00 - 03/07/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. TEİAŞ Çalışması 2022-07-03 00:00:00 2022-07-03 08:00:00 İstanbul Sarıyer KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / BÜYÜKDERE mah sk / CUMHURİYET mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah sk / KEMER mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / MERKEZ mah sk / PINAR mah sk / POLİGON mah sk / PTT EVLERİ mah sk / REŞİTPAŞA mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / ÇAYIRBAŞI mah sk / İSTİNYE mah sk bölgelerinde 03/07/2022 00:00:00 - 03/07/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. TEİAŞ Çalışması 2022-07-03 00:00:00 2022-07-03 08:00:00

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