İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 26 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 26 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/04/2022 13:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 13:00:00 2022-04-26 16:00:00 İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah CÜMLE, DETAY, DOĞACI, FASILA, HATMİ, YÜCELEVLER sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00 İstanbul Sarıyer ISTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 12:00:00 İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah DEDE, GÜZEL GEÇİT, KÜTÜKLÜ, TOPUK, ÇEVİK sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 17:30:00

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