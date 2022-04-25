İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 25 Nisan 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 25/04/2022 12:00:00 - 25/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 12:00:00 2022-04-25 14:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 51., AOS 52., AOS 54. sk bölgelerinde 25/04/2022 10:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 10:00:00 2022-04-25 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 1., AOS 10., AOS 11., AOS 12., AOS 2., AOS 3., AOS 4., AOS 5., AOS 6. sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 11:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKTAŞ, ARSLAN BURNU, CERRAH HASAN BEY, DİK, FİLİKA, KALE, KARADAĞ, SORKUN, TAHLİSİYE, ULU YAYLASI, ÇEVİK, İMAM ALİ, İSKANDİL sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah AVŞA, BİRDAL, BİREY, DİSİPLİN, OYA ÇİÇEĞİ, SEZER, SÜPRİZ ÇIKMAZI, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 17:30:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KATAR sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 13:00:00