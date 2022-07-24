İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 24 Temmuz 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 24 Temmuz 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 24 Temmuz 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sarıyer KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / GARİPÇE mah sk / GÜMÜŞDERE mah sk / KOCATAŞ mah sk / MADEN mah sk / MERKEZ mah sk / RUMELİ KAVAĞI mah sk / RUMELİFENERİ mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİ mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 24/07/2022 01:00:00 - 24/07/2022 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. TEİAŞ Çalışması 2022-07-24 01:00:00 2022-07-24 07:00:00

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