İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 23 Ağustos 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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23 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 23 Ağustos 2022 Salı İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 23 Ağustos 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 23 Ağustos 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce -GARİPÇE mah sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-08-23 10:00:00
|2022-08-23 12:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-23 10:00:00
|2022-08-23 17:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk bölgelerinde 23/08/2022 09:30:00 - 23/08/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-08-23 09:30:00
|2022-08-23 17:30:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah KAYIKÇI HÜSNÜ, ÇAPARİ, İSTİNYE sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-08-23 09:00:00
|2022-08-23 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BALYEMEZ ÇIKMAZI, DOKTOR HİLMİ ALANTAR, KAYIKÇI HÜSNÜ, MAHMUT ÇAVUŞ, RESSAM HİKMET ONAT, ÇAPARİ, İSTİNYE, ŞEHİT HALİL İBRAHİM sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-08-23 09:00:00
|2022-08-23 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CENK, CİLO, DENİZ., DEREKIRCI, DERELİ, DEREİÇİ, ERGENE ÇIKMAZI, MERAL, MÜHENDİS, NANE, SERHAT, SUPERİSİ ÇIKMAZI, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, TUNCA, YAVUZ, YILDIZ TEPE, ZEYTİN, ÇAMSELVİ, ÖNCELER, ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BEYAZ LALE, CEMRE, DUYGU, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, TABYALAR, YENİBAHAR, ÖZDENİZ, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ALP ER TUNGA, ALTUNCU, ARABAYOLU, AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, AYDOĞDU, BAYINDIR ÇIKMAZI, BOLAT, BOSTANLIK, BULUT AĞACI, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, DEREKIR, DEREİÇİ, ERGENE YOKUŞU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, GÜLVEREN, JALE, KALAYCI NURİ, KASIMPATI, KAYDIRAK, MACİTBEY, NANE, ORDULULAR, OĞUZELİ ÇIKMAZI, PAPATYA ÇİÇEĞİ, SARIÇAM, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TAFLAN, TARABYA BAYIRI, TARABYA BİLİNMEYEN, TARABYA SİTESİ, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TOPÇU, TUNÇ KÖPRÜ, TURUNÇ, TÜMKE, TÜRKBEY ÇIKMAZI, YAYCIK ÇIKMAZI, YAYLA, YILMAZ., YİĞİTLER, ÖZ NEŞE, ŞAKACI, ŞALCIKIR, ŞEN AYDIN, ŞEN DERE, ŞENEVLER, ŞİMŞEK sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 23/08/2022 05:00:00 - 23/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-08-23 05:00:00
|2022-08-23 07:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ERGENE ÇIKMAZI, TUNCA, ZEYTİN, ÖNCELER sk / TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk bölgelerinde 23/08/2022 01:00:00 - 23/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-23 01:00:00
|2022-08-23 07:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CENK, CİLO, DENİZ., DEREKIRCI, DERELİ, DEREİÇİ, ERGENE ÇIKMAZI, MERAL, MÜHENDİS, NANE, SERHAT, SUPERİSİ ÇIKMAZI, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, TUNCA, YAVUZ, YILDIZ TEPE, ZEYTİN, ÇAMSELVİ, ÖNCELER, ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BEYAZ LALE, CEMRE, DUYGU, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, TABYALAR, YENİBAHAR, ÖZDENİZ, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ALP ER TUNGA, ALTUNCU, ARABAYOLU, AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, AYDOĞDU, BAYINDIR ÇIKMAZI, BOLAT, BOSTANLIK, BULUT AĞACI, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, DEREKIR, DEREİÇİ, ERGENE YOKUŞU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, GÜLVEREN, JALE, KALAYCI NURİ, KASIMPATI, KAYDIRAK, MACİTBEY, NANE, ORDULULAR, OĞUZELİ ÇIKMAZI, PAPATYA ÇİÇEĞİ, SARIÇAM, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TAFLAN, TARABYA BAYIRI, TARABYA BİLİNMEYEN, TARABYA SİTESİ, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TOPÇU, TUNÇ KÖPRÜ, TURUNÇ, TÜMKE, TÜRKBEY ÇIKMAZI, YAYCIK ÇIKMAZI, YAYLA, YILMAZ., YİĞİTLER, ÖZ NEŞE, ŞAKACI, ŞALCIKIR, ŞEN AYDIN, ŞEN DERE, ŞENEVLER, ŞİMŞEK sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 23/08/2022 00:00:00 - 23/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-08-23 00:00:00
|2022-08-23 02:00:00
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