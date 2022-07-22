İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 22 Temmuz 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, CENK, NURİPAŞA, ÇAMLIK KORU , İBRİŞİM ÇIKMAZI sk / TARABYA mah GÜLVEREN sk bölgelerinde 22/07/2022 11:00:00 - 22/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-22 11:00:00 2022-07-22 14:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI, ÇAMLIBEL sk / POLİGON mah DERELER, GÜVERCİN, LARA, SABAH, SARIYER sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-22 09:00:00 2022-07-22 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., DEREBOYU 1 sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-07-22 09:00:00 2022-07-22 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 122., 123., 211., 212., ESKİ PAZAR sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-07-22 09:00:00 2022-07-22 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 116., 122., 192. sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-07-22 09:00:00 2022-07-22 16:00:00