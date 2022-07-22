İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 22 Temmuz 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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22 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 22 Temmuz 2022 Cuma İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 22 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, CENK, NURİPAŞA, ÇAMLIK KORU , İBRİŞİM ÇIKMAZI sk / TARABYA mah GÜLVEREN sk bölgelerinde 22/07/2022 11:00:00 - 22/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-22 11:00:00
|2022-07-22 14:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI, ÇAMLIBEL sk / POLİGON mah DERELER, GÜVERCİN, LARA, SABAH, SARIYER sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-22 09:00:00
|2022-07-22 12:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., DEREBOYU 1 sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-07-22 09:00:00
|2022-07-22 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 122., 123., 211., 212., ESKİ PAZAR sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-07-22 09:00:00
|2022-07-22 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 116., 122., 192. sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-07-22 09:00:00
|2022-07-22 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -ASKERİ BÖLGE mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 22/07/2022 00:30:00 - 22/07/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-22 00:30:00
|2022-07-22 06:30:00
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