İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 20 Ağustos 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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20 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 20 Ağustos 2022 Cumartesi İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Ağustos 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 20 Ağustos 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BOSTAN KORU ÜSTÜ, BOĞAZİÇİ, HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, METANET ÇIKMAZI, MISRA sk bölgelerinde 20/08/2022 09:00:00 - 20/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-08-20 09:00:00
|2022-08-20 17:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah KARANFİL ÇAYI, KORE OKUL ALTI, RUMELİ HİSARI CAMİ, SELVİLİ, TÜRKAN ŞORAY sk bölgelerinde 20/08/2022 09:00:00 - 20/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-08-20 09:00:00
|2022-08-20 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CENK, CİLO, DENİZ., DEREKIRCI, DERELİ, DEREİÇİ, ERGENE ÇIKMAZI, MERAL, MÜHENDİS, NANE, SERHAT, SUPERİSİ ÇIKMAZI, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, TUNCA, YAVUZ, YILDIZ TEPE, ZEYTİN, ÇAMSELVİ, ÖNCELER, ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BEYAZ LALE, CEMRE, DUYGU, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, TABYALAR, YENİBAHAR, ÖZDENİZ, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ALP ER TUNGA, ALTUNCU, ARABAYOLU, AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, AYDOĞDU, BAYINDIR ÇIKMAZI, BOLAT, BOSTANLIK, BULUT AĞACI, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, DEREKIR, DEREİÇİ, ERGENE YOKUŞU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, GÜLVEREN, JALE, KALAYCI NURİ, KASIMPATI, KAYDIRAK, MACİTBEY, NANE, ORDULULAR, OĞUZELİ ÇIKMAZI, PAPATYA ÇİÇEĞİ, SARIÇAM, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TAFLAN, TARABYA BAYIRI, TARABYA BİLİNMEYEN, TARABYA SİTESİ, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TOPÇU, TUNÇ KÖPRÜ, TURUNÇ, TÜMKE, TÜRKBEY ÇIKMAZI, YAYCIK ÇIKMAZI, YAYLA, YILMAZ., YİĞİTLER, ÖZ NEŞE, ŞAKACI, ŞALCIKIR, ŞEN AYDIN, ŞEN DERE, ŞENEVLER, ŞİMŞEK sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 20/08/2022 05:00:00 - 20/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-08-20 05:00:00
|2022-08-20 07:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ARABAYOLU, BEYAZ LALE, KİREÇBURNU CAMİ, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ARABAYOLU, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, BULUT AĞACI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TAFLAN, TARABYA BAYIRI, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TUNÇ KÖPRÜ, TURUNÇ, TÜRKBEY ÇIKMAZI, YAYCIK ÇIKMAZI, YAYLA, ÖZ NEŞE, ŞALCIKIR, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 20/08/2022 01:00:00 - 20/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-20 01:00:00
|2022-08-20 07:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CENK, CİLO, DENİZ., DEREKIRCI, DERELİ, DEREİÇİ, ERGENE ÇIKMAZI, MERAL, MÜHENDİS, NANE, SERHAT, SUPERİSİ ÇIKMAZI, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, TUNCA, YAVUZ, YILDIZ TEPE, ZEYTİN, ÇAMSELVİ, ÖNCELER, ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BEYAZ LALE, CEMRE, DUYGU, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, TABYALAR, YENİBAHAR, ÖZDENİZ, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ALP ER TUNGA, ALTUNCU, ARABAYOLU, AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, AYDOĞDU, BAYINDIR ÇIKMAZI, BOLAT, BOSTANLIK, BULUT AĞACI, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, DEREKIR, DEREİÇİ, ERGENE YOKUŞU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, GÜLVEREN, JALE, KALAYCI NURİ, KASIMPATI, KAYDIRAK, MACİTBEY, NANE, ORDULULAR, OĞUZELİ ÇIKMAZI, PAPATYA ÇİÇEĞİ, SARIÇAM, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TAFLAN, TARABYA BAYIRI, TARABYA BİLİNMEYEN, TARABYA SİTESİ, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TOPÇU, TUNÇ KÖPRÜ, TURUNÇ, TÜMKE, TÜRKBEY ÇIKMAZI, YAYCIK ÇIKMAZI, YAYLA, YILMAZ., YİĞİTLER, ÖZ NEŞE, ŞAKACI, ŞALCIKIR, ŞEN AYDIN, ŞEN DERE, ŞENEVLER, ŞİMŞEK sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 20/08/2022 00:00:00 - 20/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-08-20 00:00:00
|2022-08-20 02:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk / EMİRGAN mah ATA OLGAÇ, ATAMAN, AVNİ GÜNDÜZ, BOSTANLI, BOYACI ÇEŞME, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, DERESEKİ, DESTAN ÇIKMAZI, DOĞRU MUVAKKİTHANE, DÖNEM ÇIKMAZI, DÖNÜM, EMİRGAN HAMAMI ÇIKMAZI, EMİRGAN KORU, EMİRGAN KORUSU , EMİRGAN MEKTEBİ, EMİRGAN ÇEŞMESİ, EŞKİNCİ, FIRIN, FISTIKLI BAĞ ALTI, FISTIKLI BAĞLAR, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, HAKKAK YÜMNİ, HEKİM ATA, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KANLIKAVAK DERESİ, KAVAK, KONUR, KORU YOKUŞU, KORU YOLU., MÜHENDİSLER, MİRGÜN, POSTA YOLU, SAFSAF, SAKIP SABANCI, SEYYAH, SIĞIRCIK, TAN, TEBDİL ESKİSİ, TORAMAN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YILDIRIM, YUNUS AĞA, ZERGERDAN, ÇAM FISTIĞI, ÇAMLAR, ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM NACİ, ŞEHİT ÖMER SADIK, ŞİFA, ŞİRKET GEÇİDİ, ŞİRİN sk / FATİH SULTAN MEHMET mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATATÜRK, BUKET, BİLDİK, BİLGİ, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, CÖMERT, DERE YOLU, DEĞER BİLİR, DOKU ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, FERHAT, GÜLEY, KUZGUN, KÜPELİ, LATİF, MERKEZ CAMİİ, MERT, MOTİF, NARLI, NİŞAN ÇIKMAZI, OLTU , PAPAĞAN ÇIKMAZI, SAKİN ÇIKMAZI, SAZ, SEREN, ÇAĞLAR, ÇİÇEK KİRAZI sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKSU, AKÇAKAVAK, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BAYRAM, BEYAZ GÜL, BOSTANCI, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, DAĞ LALESİ, DENİZBANK SİTESİ, DEĞİRMENTEPE AYHAN, DEĞİRMENTEPE AYKAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, EMİRGAN, EMİRGAN KORU, ESENGÜL, GÜNDÜZ SEFASI , GÜRSEL, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, HATMİ ÇİÇEĞİ, bölgelerinde 20/08/2022 00:00:00 - 20/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-08-20 00:00:00
|2022-08-20 02:00:00
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