İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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20 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 20 Haziran 2022 Pazartesi İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Haziran 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 20 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah DİLBER, EVREN PAŞA, FSM BİLİNMEYEN, KABİL, KARACA, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 20/06/2022 14:00:00 - 20/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-06-20 14:00:00
|2022-06-20 17:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 1, ERENLER, GÜLGONCA, KARAÜZÜM, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, AHLAT, AKÇAAĞAÇ., DÜĞÜN ÇİÇEĞİ, FISTIK ÇAMI ÇIKMAZI, FİLKULAĞI, GÜMÜŞÇÜLER, GÜRGEN ÇIKMAZI, LADİN., MUM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, NERGİS ÇIKMAZI, ÇAM., ÇAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAYIR GÜZELİ sk bölgelerinde 20/06/2022 12:00:00 - 20/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-06-20 12:00:00
|2022-06-20 17:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BOĞAZİÇİ PARK EVLER sk bölgelerinde 20/06/2022 10:00:00 - 20/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-06-20 10:00:00
|2022-06-20 13:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah ARPACI ÇEŞME, DURMUŞ DEDE, HALİM PAŞA, HİSAR BAYIRI, KİLİSE, MÜBAYAACI sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-06-20 09:00:00
|2022-06-20 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / KOCATAŞ mah DEREBOYLARI, ÇIRÇIR DERESİ. sk / MADEN mah DEREİÇİ., ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-KASIMPATI sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-06-20 09:00:00
|2022-06-20 13:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BAĞLAR ALTI, BÜYÜKPARK, GÜLŞEN, KAHYAOĞLU, KALE, KARAYEL, KORU., TURBAN, UMMAN sk bölgelerinde 20/06/2022 09:30:00 - 20/06/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-06-20 09:30:00
|2022-06-20 17:30:00
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