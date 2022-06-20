İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah DİLBER, EVREN PAŞA, FSM BİLİNMEYEN, KABİL, KARACA, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 20/06/2022 14:00:00 - 20/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-06-20 14:00:00 2022-06-20 17:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 1, ERENLER, GÜLGONCA, KARAÜZÜM, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, AHLAT, AKÇAAĞAÇ., DÜĞÜN ÇİÇEĞİ, FISTIK ÇAMI ÇIKMAZI, FİLKULAĞI, GÜMÜŞÇÜLER, GÜRGEN ÇIKMAZI, LADİN., MUM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, NERGİS ÇIKMAZI, ÇAM., ÇAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAYIR GÜZELİ sk bölgelerinde 20/06/2022 12:00:00 - 20/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-06-20 12:00:00 2022-06-20 17:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BOĞAZİÇİ PARK EVLER sk bölgelerinde 20/06/2022 10:00:00 - 20/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-06-20 10:00:00 2022-06-20 13:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah ARPACI ÇEŞME, DURMUŞ DEDE, HALİM PAŞA, HİSAR BAYIRI, KİLİSE, MÜBAYAACI sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-06-20 09:00:00 2022-06-20 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / KOCATAŞ mah DEREBOYLARI, ÇIRÇIR DERESİ. sk / MADEN mah DEREİÇİ., ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-KASIMPATI sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-06-20 09:00:00 2022-06-20 13:00:00