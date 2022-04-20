İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 20 Nisan 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 11.CD sk/ ZEKERİYAKÖY mah 11.CD, 12.CD, BİBERİYE ÇIKMAZI, CİVANPERÇEMİ ÇIKMAZI, GONCA ÇIKMAZI.., GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, IHLAMUR ÇIKMAZI, KANARYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KESTANE SK, KOZALAK ÇIKMAZI, KUŞKONMAZ, LADİN., MANOLYA*-, PAVLONYA, REÇİNE ÇIKMAZI, SABAH YILDIZI ÇIKMAZI, SAFRAN, SARI ÇİĞDEM , SÖĞÜT., TARÇIN ÇIKMAZI, ÇAM., ŞEKERLALE, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 20/04/2022 13:00:00 - 20/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 13:00:00 2022-04-20 16:00:00 İstanbul Sarıyer İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk// SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 10:00:00 2022-04-20 14:00:00 İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 8., ASLANAĞZI ÇIKMAZI, ATEŞ BÖCEĞİ, EBEGÜMECİ ÇIKMAZI, GÜNDÖNDÜ, REZENE sk/ ZEKERİYAKÖY mah 11.CD sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 12:00:00 İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BİLGE, GÜLYOLU, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MESUT , REVANİ, YETKİN sk/ FATİH SULTAN MEHMET mah ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 15:00:00

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