İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 19 Nisan 2022 BEDAŞ Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
- Güncelleme:
19 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 19 Nisan 2022 Salı İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
SARIYER, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 19 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 19 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 6.CD, 8., ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK), ÇAMLIK EVLERİ YOLU sk/ ZEKERİYAKÖY mah METİS CANSİT EVLERİ (9.CADDE) sk bölgelerinde 19/04/2022 13:00:00 - 19/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-19 13:00:00
|2022-04-19 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, HAZİRAN, SARIKANAT, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-19 09:00:00
|2022-04-19 12:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgelerinde 19/04/2022 15:00:00 - 19/04/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-04-19 15:00:00
|2022-04-19 19:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah ESKİ MEZARLIK, MASLAK AYAZAĞA sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-04-19 10:00:00
|2022-04-19 12:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SEDİR, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR sk/ USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 19/04/2022 09:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-04-19 09:30:00
|2022-04-19 17:30:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 121. sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-04-19 09:00:00
|2022-04-19 15:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DAMLA, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, KARAORMAN, KETEN ÇIKMAZI, KÜÇÜK BOZHANE, MALTIZ DERESİ, MUHTAR ALİBEY, NAZARLIK DERE, SEPETÇİ, YEMİŞLİ, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ Yük Bölümü
|2022-04-19 09:00:00
|2022-04-19 15:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., DEREBOYU 1 sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-04-19 09:00:00
|2022-04-19 15:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 116., 122., 192. sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-04-19 09:00:00
|2022-04-19 15:00:00
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ