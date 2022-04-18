İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 18 Nisan 2022 Pazartesi İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk/ TARABYA mah MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ÖZ GÜL, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-04-18 09:00:00
|2022-04-18 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKTAŞ, ARSLAN BURNU, CERRAH HASAN BEY, DİK, FİLİKA, KALE, KARADAĞ, SORKUN, TAHLİSİYE, ULU YAYLASI, ÇEVİK, İMAM ALİ, İSKANDİL sk bölgelerinde 18/04/2022 11:01:00 - 18/04/2022 15:01:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-04-18 11:01:00
|2022-04-18 15:01:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-MEŞE., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ÇİĞDEM sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-04-18 12:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATATÜRK, BUKET, BİLDİK, BİLGİ, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, CÖMERT, DERE YOLU, DEĞER BİLİR, DOKU ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, FERHAT, GÜLEY, KUZGUN, KÜPELİ, LATİF, MERKEZ CAMİİ, MERT, MOTİF, NARLI, NİŞAN ÇIKMAZI, OLTU , PAPAĞAN ÇIKMAZI, SAKİN ÇIKMAZI, SAZ, SEREN, ÇAĞLAR, ÇİÇEK KİRAZI sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-04-18 10:00:00
|2022-04-18 17:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, BOR, BORA ÇIKMAZI, BİLDİK, BİRGÜL, CENNET ÇIKMAZI, EBRU, LAKERDA, MERAM, MERKEZ CAMİİ, NARLI, OLTU , OSMANLI sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-04-18 09:30:00
|2022-04-18 17:30:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah BOZARMUT YAYLASI, DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, KALSIN, KİRAZLIK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-04-18 09:00:00
|2022-04-18 11:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah KALSIN sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-04-18 09:00:00
|2022-04-18 12:00:00
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